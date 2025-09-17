Минюст Греции приостановил процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

Министерство юстиции Греции приостановило процедуру экстрадиции олигарха и бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.

Власти Греции проинформировали о своем решении Молдавию через каналы Интерпола. При этом они не указали причины приостановки процедуры экстрадиции, следует из публикации.

«Все необходимые действия, предусмотренные международными договорами, для доставки Плахотнюка в страну были выполнены»,— заявили в Генеральной прокуратуре Молдавии. Владимир Плахотнюк должен был прибыть на родину 25 сентября (цитата по «Интерфаксу».

Владимир Плахотнюк был задержан в конце июля в Греции. На родине его обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен и политик также заочно арестован в России по делу об организации преступного сообщества с целью вывода средств. Апелляционный суд Афин в середине августа одобрил экстрадицию олигарха на родину.

В 2016 году Владимир Плахотнюк возглавил Демократическую партию Молдавии. А в 2019 году правительство страны было отправлено в отставку, а бывший глава партии бежал из страны.