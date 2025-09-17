Машины не катят

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России привела к снижению рынка автокредитования на Кубани почти в два раза. За семь месяцев этого года было выдано кредитов на покупку авто почти на 38 млрд руб., что на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако август на Кубани показал рост автокредитования на 10,5%. Средний размер автокредита в крае также медленно растет и составил в июле уже 1,49 млн руб., а срок выплаты достиг шести лет. При этом, Краснодарский край — в числе лидер по количеству отказов банками в автокредитовании. Эксперты считают, что на рынке существует отложенный спрос: потенциальные покупатели машин ждут снижения кредитных ставок и доступности заемных средств.

За семь месяцев 2025 года банки выдали жителям Краснодарского края почти 37,9 млрд руб. автокредитов. Это на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (64,5 млрд руб.). Такие данные «Review. Ъ-Кубань» предоставили в Южном ГУ Банка России. В регуляторе отмечают, что несмотря на серьезное снижение выдачи автокредитов в январе-июле текущего года, показатель все равно выше, чем четыре года назад. Так, за семь месяцев 2021 года банки на Кубани выдали кредиты на покупку автомобилей на общую сумму 31 млрд руб., за семь месяцев 2022-го — на 17,9 млрд руб., в январе-июле 2023-го — на 34,7 млрд руб. В Южном ГУ ЦБ РФ отметили, что в текущем году объемы автокредитования в ЮФО и России снизились сопоставимо.

«Динамика текущего года в сравнении с прошлым главным образом связана с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Ставки в экономике оставались высокими, и, соответственно, спрос на кредиты — умеренным. Это способствовало охлаждению потребительской активности и в автокредитовании. При этом в месячном выражении автокредитование на Кубани растет с марта. В частности, объемы выдачи в июле увеличились на 15,6% за месяц, а в июне — на 14%. Рост поддерживался скидками и акциями от автодилеров, а также расширением льготных программ автокредитования»,— рассказали в Южном ГУ Банка России.

Платить больше и дольше

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года на Кубани было выдано 4,74 тыс. автокредитов, что на 10,5% больше, чем месяцем ранее (в июле — 4,29 тыс.). По количеству выданных автокредитов Краснодарский край занимает пятое место в стране после Москвы (7,28 тыс.; +13,6%), Московской области (6,96 тыс.; +11%), Татарстана (5,81 тыс.; +14,4%) и Санкт-Петербурга (5,34 тыс.; +13,4%).

«После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно восстанавливается. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В июле 2025 года средний размер автокредита в Краснодарском крае составил 1,49 млн руб., увеличившись за месяц на 6,4% (в июне — 1,4 млн руб.). По данному показателю Кубань уступает только Москве (1,85 млн руб.), Московской области (1,7 млн руб.), Санкт-Петербургу (1,59 млн руб.) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (1,51 млн руб.). Средний размер автокредита в России в июле этого года составил 1,38 млн руб.

По словам господина Волкова, после семимесячного падения, начавшегося в августе 2024 года, средний размер выданных автокредитов растет пятый месяц подряд. Он напоминает, что средний чек кредита на покупку авто начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. «При этом с марта 2025 года данный показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне постепенного роста выдачи автокредитов»,— комментирует эксперт.

Средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в Краснодарском крае в июле текущего года составил 72,1 месяца или шесть лет, что выше, чем в целом по России (65,7 месяца или 5,5 лет). Данный показатель на Кубани вырос за месяц на 2%, что соответствует общероссийскому уровню.

В НБКИ отмечают, что средний срок автокредита в России растет уже третий месяц подряд, а Краснодарский край находится на втором месте среди всех субъектов Федерации по величине показателя (на первом месте Тюменская область с ХМАО и ЯНАО — 72,6 месяца).

«С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов. В частности, ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отмечает Алексей Волков.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин считает, что сегодня автомобильный рынок в России находится в стадии охлаждения после периода стремительного восстановления. По его словам, если еще в прошлом году ключевым мотивом для покупателей была спешка, то сейчас на первый план выходит рациональность. «Решение о покупке принимается не по стоимости в ценнике, а исходя из полной стоимости владения на несколько лет вперед — с учетом кредитной нагрузки, страхования и обслуживания. Дилеры это понимают и все чаще предлагают комплексные финансовые пакеты со скидками по кредитам и трейд-ину, чтобы смягчить эффект от высокой ключевой ставки»,— говорит эксперт.

Эффект отложенного спроса

По данным НБКИ, в августе текущего года Краснодарский край вошел в тройку регионов России с самым большим процентом отказов в выдаче автокредитов (79,3%). Год назад процент отказов был выше — 83,4%. Больше, чем на Кубани в выдаче автокредитов банки отказывали в августе 2025 года в Новосибирской и Кемеровской областях (80,2% и 79,7%) соответственно.

Ситуация в целом по стране схожая. По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в августе 2025 года в РФ составила 77%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 процентных пункта (в августе 2024 года — 81,7%). В то же время аналитики бюро отмечают, что показатель снижается уже пятый месяц подряд, и в августе достиг минимальных значений с начала 2025 года.

По мнению Алексея Волкова, рост доли отказов по заявкам на автокредиты в конце 2024 – начале 2025 годов сформировал на рынке значительный отложенный спрос, на который обратили внимание и банки. Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, эксперт считает, что банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры и доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно будет сокращаться.

Вместе с тем, по словам господина Волкова, несмотря на некоторый рост одобрения, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне.

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%. В этой связи, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов считает, что рынок сегодня малоактивен вследствие падения покупательской способности населения и замедления роста его реальных доходов. Также одной из причин замедления рынка эксперт называет очень высокие ставки по автокредитам, несмотря на планомерное снижение ключевой ставки. «Копится отложенный в течение практически года спрос как на новые, так и на подержанные авто»,— говорит эксперт.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку авто в Краснодарском крае в июле 2025 года составила 20,3%, снизившись за месяц на 2,3 процентных пункта. По стране этот показатель составил 19,2%, сократившись до своего минимального значения за последний год. В НБКИ отмечают, что ПСК в России снижается шестой месяц подряд, а до этого он рос почти непрерывно на протяжении девяти месяцев. По словам Алексея Волкова, это, помимо снижения ключевой ставки, во многом стало следствием субсидирования ставок со стороны автопроизводителей. «В целом, это свидетельствует о том, что несмотря на высокое значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов»,— говорит эксперт.

Рынок затаился

Среди трендов на российском авторынке Алексей Иванов называет рост конкуренции отечественных и китайских брендов между собой, а также внутри этих «национальных» групп в погоне за платежеспособным покупателем. Продажи некоторых ранее популярных иномарок упали на десятки процентов, констатирует эксперт. В то же время, по его словам, на часть новых брендов китайских автомобилей наблюдается ажиотажный спрос (Jetour и GAC). Также господин Иванов констатирует снижение цен на новых «китайцев».

«Рынок коммерческих авто затаился в преддверии больших перемен 2026 года. В частности, этим мы объясняем падение, по данным Автостата, продаж "Москвичей" на 42%. Автолюбители и службы такси пока выжимают максимум из имеющихся ресурсов, чтобы с марта 2026 года продолжить работу по новым правилам — обязательном использовании отечественных (или локализованных) авто в такси, за исключением нескольких регионов. Вследствие этого в начале следующего года прогнозируем появление огромного числа подержанных иномарок на онлайн-площадках и в салонах с бывшими в употреблении машинами, которые ранее использовались в такси. Полагаем, что из-за переизбытка предложения цены будут соответственно ниже сегодняшних уровней на 10-15%. И напротив, считаем неизбежным локальные дефициты отечественных авто на рынке и рост цен на них. Сейчас спрос на наши машины сдерживают ставки по кредитам — рынок ожидает значительного смягчения монетарного курса для большей доступности автокредитов»,— говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

Константин Ожогин рассказывает, что в структуре спроса на сегодняшний день заметно перераспределение: кроссоверы окончательно закрепились как основной сегмент, а китайские бренды из временного феномена стали частью повседневного выбора. Однако, по словам эксперт, темпы роста продаж «китайцев» снизились: конкуренция внутри сегмента усилилась, и покупатель стал разборчивее, уделяя больше внимания сервису и ликвидности.

Отечественные модели, по словам господина Ожогина, продолжают оставаться доступным решением за счет цены и господдержки, но интерес к ним формируется в основном из соображений практичности и минимизации рисков.

«Выбор между новым автомобилем и машиной с пробегом зависит от приоритетов покупателя. Новый российский или китайский автомобиль дает гарантию и понятный сервис, но не всегда предсказуем по сохранению остаточной стоимости. Машины мировых брендов на вторичном рынке традиционно сильнее в плане ликвидности, но требуют больших затрат на диагностику и обслуживание. Особенно востребованы относительно свежие автомобили с прозрачной историей, которым доверяют при перепродаже»,— говорит автоэксперт Tamashi.

Таким образом, по его словам, рынок постепенно смещается в сторону баланса. Покупатели оценивают не только разницу между новым и подержанным авто, но и соотношение предсказуемости гарантийного обслуживания и надежности марок с проверенной репутацией. «Главный тренд — прагматизация спроса: автомобиль воспринимается не как предмет статуса, а как инструмент, где важна именно совокупная стоимость владения, а не разовая скидка»,— резюмирует Константин Ожогин.

Дмитрий Михеенко