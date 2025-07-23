Воронежский арбитраж забирает дела у судьи Мальцевой, попавшей под уголовное дело о коррупции

Арбитражный суд Воронежской области начал снимать с рассмотрения дела у судьи Светланы Мальцевой после того, как возбуждение против нее уголовного дела об особо крупной взятке согласовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Дела, которые ранее вела госпожа Мальцева, передают другим судьям арбитража, сообщается в его картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, 22 июля председатель судебного состава Татьяна Коновкина вынесла определение о замене судьи со Светланы Мальцевой на Ольгу Гашникову в деле о банкротстве ООО «Стройсервис» отельеров Павла Какалии и Александра Муштаева. Компания раньше владела пятизведочными гостиницами Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже. Госпожи Коновкина, Мальцева и Гашникова входят в одну судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как обратил внимание «Ъ-Черноземье», у госпожи Мальцевой на среду, 22 июля, было запланировано 31 заседание по различным делам, на четверг, 23 июля — сразу 42 заседания. На большинстве из них будут рассматриваться вопросы о передаче дел попавшей под угрозу уголовного дела о коррупции судьи ее коллегам. В расписании суда на август ни одного дела у госпожи Мальцевой уже нет

16 июля ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Светланы Мальцевой. Господин Бастрыкин ходатайствовал о возбуждении в отношении судьи уголовного дела о взятках в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). «Ъ-Черноземье» рассказывал, что основанием для этого стало дело против арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

На заседании ВККС стало известно, что в 2021 и 2022 годах судья могла получить от управляющего суммы в 250 тыс. руб. и 4 млн руб., а также квартиру за принятие решений по делам о банкротстве физического и юридического лиц. Кроме того, по информации, представленной в коллегию, судья могла находиться в «близких отношениях» с управляющим. Сама госпожа Мальцева свою вину отрицала и заявляла, что на нее оказывается давление.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников