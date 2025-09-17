Медвежонок погиб под колесами Haval на трассе в Сочи

На федеральной автодороге А-149 в Сочи 48-летняя водитель автомобиля Haval насмерть сбил медведя. Нарушителю грозит штраф в размере 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Происшествие случилось утром. В результате столкновения животное погибло на месте.

При аварии с участием животного водителям рекомендуют соблюдать определенный алгоритм действий. Необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки — в 15 м от машины в населенном пункте или в 30 м за его пределами.

После этого следует вызвать службы экстренного реагирования по номеру 112, включая ГАИ и медиков при наличии пострадавших людей. Место происшествия нужно зафиксировать на фото и видео, запечатлев повреждения автомобиля, животное, дорожную разметку, знаки и окружающую местность.

До прибытия инспекторов ГАИ запрещается перемещать транспортное средство и трогать пострадавшее животное, поскольку это может представлять опасность для неподготовленных людей.

Если сотрудники госавтоинспекции не выявят нарушений правил дорожного движения и выдадут справку об отсутствии административного правонарушения, этот документ потребуется сохранить для обращения в страховую компанию.

Мария Удовик