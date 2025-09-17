В отношении сотрудника УрФУ составили протокол о дискредитации армии РФ

На младшего научного сотрудника Уральского федерального университета (УрФУ) и аспиранта Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Данила Туканова составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил источник «Ъ-Урал». Аспиранту грозит штраф в размере до 50 тыс. руб.

По данным источника, три года назад Данил Туканов оставил несколько комментариев под постами группы «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». Каждое из его сообщений якобы дискредитировало армию РФ, заявляет источник.

Напомним, 20 августа суд оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) Людмилу Телень за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для этого стал репост антивоенной публикации дочери первого российского президента Татьяны Юмашевой.

Через несколько дней после этого в дискредитации Вооруженных сил РФ обвинили киноведа и куратора киноклуба в Ельцин-центре Вячеслава Шмырова. Однако в начале сентября суд вернул в полицию протокол, так как он был составлен с нарушениями.

Артем Путилов