Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июль 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 20,8 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 9,6 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» — 8,8 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.08.2025 года — 148,7 млрд рублей.

