Песков объяснил отсутствие Герасимова рядом с Путиным на полигоне «Мулино»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025», потому что он руководит действиями российской армии на СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре), помощник президента России Алексей Дюмин (слева) и главнокомандующий Сухопутными войсками России Андрей Мордвичев (справа) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

«Вы знаете, что идет специальная военная операция, — сказал господин Песков (цитата по »Интерфакс«). — Общую координацию и руководство ... выполняет начальник генерального штаба».

На вопрос о том, как Владимир Путин оценивает маневры, он ответил: «В целом ... весьма положительно».

Накануне Владимир Путин в Нижегородской области осмотрел военную технику, задействованную в учениях «Запад-2025». На полигоне «Мулино» он появился в камуфляже. Его пресс-секретарь отметил, что президент уже не раз посещал штабы российских группировок войск в военной форме.

