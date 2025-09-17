Песков прокомментировал появление Путина в военной форме на учениях «Запад-2025»
Президент России Владимир Путин уже не раз посещал штабы российских группировок войск в военной форме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это не новая форма, он в ней уже появлялся. Здесь вы не правы и невнимательны»,— уточнил господин Песков на брифинге. Речь шла о появлении Владимира Путина на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Представитель президента добавил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов не смог присутствовать на учениях, поскольку был занят координацией военной операции на Украине.
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» проводились с 12 по 16 сентября. В маневрах участвовали около 100 тыс. военнослужащих. Во время учений было, в частности, отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Подробности — в материале «Ъ» «Враг был разбит, победа была за нами».