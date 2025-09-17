Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков прокомментировал появление Путина в военной форме на учениях «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин уже не раз посещал штабы российских группировок войск в военной форме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не новая форма, он в ней уже появлялся. Здесь вы не правы и невнимательны»,— уточнил господин Песков на брифинге. Речь шла о появлении Владимира Путина на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Представитель президента добавил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов не смог присутствовать на учениях, поскольку был занят координацией военной операции на Украине.

Песков об угрозах Трампа, отсутствии Герасимова на учениях и диалоге с США

Читать далее

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» проводились с 12 по 16 сентября. В маневрах участвовали около 100 тыс. военнослужащих. Во время учений было, в частности, отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Подробности — в материале «Ъ» «Враг был разбит, победа была за нами».

Новости компаний Все