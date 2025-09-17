Погибших росгвардейцев посмертно наградили орденами мужества

Погибших при взрыве на ж/д путях в Орловской области сотрудников Росгвардии Дмитрия Баранова, Дениса Оксова и Дмитрия Астахова посмертно наградили орденами Мужества. Награду вручили их женам и матерям, сообщает корреспондент «Ъ» с церемонии похорон.

Церемония прощания с погибшими началась в 9:30 в здании академического театра им. И. С. Тургенева в Орле. На мероприятии выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Вячеслав Пытков и начальник регионального управления Росгвардии Сергей Ольшанский.

Вечером 13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск—Глазуновка взорвалась заложенная бомба. В это время трое сотрудников местного управления Росгвардии обследовали полотно железной дороги. От взрыва двое из них погибли на месте, один умер на следующий день в больнице.

