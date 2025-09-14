Бомба сработала на путях

Трое сотрудников Росгвардии погибли в минувшую субботу при срабатывании взрывного устройства, заложенного на железнодорожных путях в Орловской области. Повреждение полотна привело к задержке почти двух десятков поездов. Из-за трагедии власти отменили в Орле массовые мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айрат Шарафутдинов, Коммерсантъ Фото: Айрат Шарафутдинов, Коммерсантъ

Вечером в субботу, 13 сентября, в Орловской области, на перегоне Малоархангельск—Глазуновка, произошел взрыв. Заложенная на путях бомба сдетонировала в тот момент, когда рядом находились трое сотрудников местного управления Росгвардии, которые обследовали полотно железной дороги. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что двое из них погибли на месте, один был доставлен в больницу, где от полученных ранений скончался на следующий день. Власти региона пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Правоохранители немедленно организовали поиск причастных к установке взрывного устройства.

В Следственном комитете России пока не сообщали о том, по какой статье УК РФ возбуждено дело. Скорее всего, это будет ст. 205 (теракт).

Повреждение железнодорожных путей по обоим направлениям перегона привело к задержанию почти двух десятков составов. Изначально Московская железная дорога (МЖД) сообщала о задержке десяти поездов, курсирующих между южными регионами России, Москвой и Санкт-Петербургом. Максимальное время отставания от графика оценивалось в четыре с половиной часа. Для поездов дальнего следования железнодорожники организовали движение по альтернативным маршрутам, а пассажиров скоростных «Ласточек» на автобусах перевезли на ближайшие станции для дальнейшего движения по железной дороге.

Перевозка пассажиров на автобусах шла всю ночь. В ней участвовали даже местные жители, приехавшие к задержанным поездам с едой и водой и помогавшие с погрузкой вещей.

К середине воскресенья количество задержанных поездов выросло до 17, а среднее время отставания значительно превысило четыре часа.

По заявлению МЖД, сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь ожидающим на вокзалах пассажирам, а в задержанных поездах поддерживается комфортная температура и организовано бесплатное питание.

После происшествия на помощь орловским властям пришли власти соседней Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн, который ранее работал советником директора Росгвардии Виктора Золотова, рассказал, что погибшие сотрудники ведомства будут посмертно представлены к госнаградам. Курский минтранс направил в Орловскую область почти два десятка автобусов, чтобы перевезти 457 человек, следовавших в Курск. В итоге курские автобусы доставили в пункты назначения более 1 тыс. человек.

К 15 часам воскресенья железнодорожники смогли восстановить пострадавшие пути по одному направлению. Пропуск поездов в обе стороны организовали в реверсивном режиме.

Параллельно специалисты восстанавливают вторые пути.

Из-за происшествия власти отменили развлекательные мероприятия в Орле, а идущий с 12 сентября гастрономический фестиваль «Септембер фест» с продуктами от местных производителей, отметил мэр Юрий Парахин, будет завершен в воскресенье по усеченной программе.

Сергей Толмачев, Воронеж