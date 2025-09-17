Порт Ходейда в Йемене продолжает работу после ударов Израиля

Йеменский порт Ходейда, атакованный накануне Израилем, ожидает прибытия как минимум пяти судов. Из них два должны причалить в течение суток, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на данные морского радиообмена и систем мониторинга морского трафика. Согласно им, в Ходейду следуют суда под флагами Либерии, Панамы, Сент-Китса, Невиса и Джибути. На момент вчерашней атаки в порту было более 10 кораблей. К утру сегодняшнего дня «их число существенно не изменилось», утверждает агентство.

Ходейда находится под контролем хуситов. Порт периодически подвергается атакам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Днем 16 сентября израильская армия предупредила о предстоящей бомбардировке порта. СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес 12 ударов по порту и полностью разрушил причал.

