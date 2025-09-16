Армия Израиля предупредила о бомбардировке йеменского порта Ходейда

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри предупредил о предстоящих ударах по йеменскому порту Ходейда, который находится на побережье Красного моря. Он призвал местных жителей и пришвартованные суда покинуть опасную территорию.

Фото: Hasan Jamali / AP

«Каждый, кто останется в этом районе, подвергнет свою жизнь опасности»,— написал господин Эдри в соцсети X. Атака, по его словам, начнется в ближайшие часы.

Ходейда находится под контролем хуситов. Порт периодически попадает под удары ЦАХАЛа. В 2024 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) использует порт для того, чтобы ввозить оружие на территорию Йемена. Телеканал BBC утверждает, что в Йемен через Ходейду проходит 80% гуманитарных грузов.