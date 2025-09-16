«Аль-Хадат»: ЦАХАЛ полностью уничтожил причал в порту Ходейда в Йемене

Израильская авиация полностью разрушила причал в порту Ходейды, сообщил «Аль-Хадат». ЦАХАЛ нанес 12 ударов по порту, сообщает корреспондент телеканала. Незадолго до этого в Армии обороны Израиля предупреждали жителей и пришвартованные суда о предстоящей бомбардировке.

Разбомбленный порт, который находится на берегу Красного моря, контролируют хуситы. Власти Израиля утверждают, что через Ходейду боевики ввозят оружие в Йемен. По данным телеканала BBC, порт используется для того, чтобы ввозить гуманитарные грузы в Йемен, и через него проходит около 80% помощи гражданскому населению.