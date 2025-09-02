Хуситы хотят сравнять счет

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) утром 2 сентября запустило в сторону Израиля как минимум две ракеты, которые разорвались над Саудовской Аравией. Это произошло на следующий день после того, как йеменские мятежники с почестями похоронили 11 своих политических лидеров, ликвидированных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках точечной операции «Капля удачи» 28 августа. Группировка «Ансар Аллах», контролирующая часть Йемена, но не имеющая международного признания, обратилась в ООН с жалобой на Израиль. Но хуситам вряд ли стоит рассчитывать на понимание со стороны Всемирной организации, ведь всего за два дня до этого они совершили налеты на офисы ООН на контролируемой ими территории и арестовали по меньшей мере 11 сотрудников из числа гуманитарного персонала.

Сторонники хуситов на антиизраильском митинге, 20 июня 2025 года

Фото: Osamah Abdulrahman / AP Сторонники хуситов на антиизраильском митинге, 20 июня 2025 года

Фото: Osamah Abdulrahman / AP

О том, что хуситы произвели во вторник неудачный запуск двух ракет в сторону Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. По ее данным, ракеты не долетели до израильской территории и разорвались в соседней с Йеменом стране — Саудовской Аравии. 2 сентября ЦАХАЛ заявил также, что на подлете к Израилю перехватил беспилотник, запущенный с йеменской территории. Ни в одном из случаев израильская система раннего оповещения о потенциальном ударе задействована не была.

Хуситы попытались атаковать Израиль на следующий день после того, как в Сане, де-факто их столице, прошли пышные похороны 11 высокопоставленных деятелей правительства, сформированного движением «Ансар Аллах», включая премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахви. Они погибли 28 августа в результате первого в истории точечного удара ЦАХАЛа по руководству йеменской группировки.

Новоиспеченный лидер хуситского правительства Мухаммед Мифтах, который до 28 августа занимал пост вице-премьера, пообещал отомстить Израилю и принять меры по выявлению его агентов, которые помогли навести удары на хуситские объекты.

«Мы столкнулись с сильнейшей разведывательной империей в мире, которая нацелилась на правительство»,— подчеркнул премьер, объясняя появление у Израиля разведданных, позволивших провести ликвидацию.

1 сентября хуситы впервые признали потери среди своего высшего политического руководства. Их список опубликовал в соцсети X член политического бюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухайти. В его перечне устраненных — в основном гражданские министры. По данным источников израильской медиакорпорации, хуситы попытались скрыть гибель высшего звена аппарата безопасности. На совещании, по которому 28 августа ЦАХАЛом был нанесен точечный удар, должны были присутствовать министр обороны хуситов Мухаммед Насер аль-Атефи и начальник генштаба Мухаммед Абд аль-Карим аль-Джамари, уточняет Kan.

Как сообщил 2 сентября близкий к хуситам телеканал «Аль-Масира», МИД правительства, сформированного «Ансар Аллах», направил генсеку ООН Антониу Гутерришу жалобу на действия Израиля и призвал не оставлять его действия безнаказанными. В послании отмечается, что именно молчание международного сообщества подтолкнуло Израиль к вооруженной эскалации, которая угрожает стабильности региона.

Парадоксально, что двумя днями ранее хуситы совершили налеты на офисы ООН, действующие в зоне их контроля. Как подтвердили во Всемирной организации, в городах Сана и Ходейда йеменские мятежники задержали по меньшей мере 11 гуманитарных работников. «Я резко осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена на подконтрольных им территориях,— заявил в этой связи господин Гутерриш.— Я также осуждаю насильственное проникновение в здание Всемирной продовольственной программы, конфискацию собственности ООН и попытки попасть на другие объекты ООН».

Настроенные весьма воинственно хуситы обещают нарастить комбинированные запуски баллистических ракет и дронов в сторону Израиля и еще сильнее блокировать проход через Красное море гражданских судов, имеющих отношение к Израилю.

Так, 1 сентября члены «Ансар Аллах» попытались запустить ракету в сторону израильского танкера-химовоза Scarlet Ray, шедшего у побережья Саудовской Аравии.

В Израиле не исключают, что «Ансар Аллах» попытается каким-то образом ударить по местам, где часто бывают премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его подчиненные. В этой связи израильские спецслужбы усилили охрану главы правительства, министра обороны Исраэля Каца и ряда других высокопоставленных чиновников.

Операция «Капля удачи» выявила наличие у Израиля разведывательной сети в Йемене, и теперь стоит ожидать продолжения точечных ударов по объектам, используемым руководством хуситов. Однако, как говорят опрошенные The New York Times эксперты, военное руководство йеменской группировки привыкло действовать децентрализованно, поэтому такие удары вряд ли смогут привести к существенной дезорганизации ее деятельности.

Нил Кербелов