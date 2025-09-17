Котяков на ВНОТ в Сириусе призвал уточнить признаки трудовых отношений

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), проходящей с 15 по 18 сентября на федеральной территории Сириус, заявил о необходимости скорректировать признаки трудовых отношений в Трудовом кодексе для минимизации злоупотреблений режимом самозанятых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам министра, совместный анализ Минтруда и Федеральной налоговой службы охватил 170 предприятий, выбранных на основании критериев, позволяющих определить подмену трудовых отношений. В 84% случаев были выявлены нарушения, когда работодатели переводили сотрудников в режим самозанятых, чтобы снизить налоговые отчисления. Господин Котяков уточнил, что в России насчитывается 14 млн самозанятых и для выявления подмены сформированы соответствующие критерии.

Министр отметил, что 15-я статья Трудового кодекса, содержащая признаки трудовых отношений, требует корректировки с учетом практики работы с конкретными работодателями, внедрения новых технологий и особенностей платформенной экономики. Он добавил, что Минтруд планирует совместную работу с Минэкономразвития по формированию предложений, которые будут обсуждены в рамках трехсторонней комиссии. Данные более чем по 100 контрольным мероприятиям уже могут служить доказательной базой необходимости корректировок.

Мария Удовик