Отца иноагента Волкова просят оштрафовать за финансирование запрещенного ФБК

Прокуратура потребовала оштрафовать доктора физико-математических наук Михаила Волкова (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) на 600 тыс. руб. за перевод денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; исключен из реестра иноагентов из-за ликвидации, организация признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ). Сумма перевода — 1 тыс. руб. Слушание по делу о финансировании экстремистской организации проходит в Кировском районном суде Екатеринбурга, передает ТАСС.

Михаил Волков

Фото: оперативная съемка Михаил Волков

Фото: оперативная съемка

Обвиняемый — отец политика Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в РФ в перечень экстремистов и террористов), соратника покойного оппозиционера Алексея Навального. По версии следствия, господин Волков-старший перевел запрещенной организации деньги еще в августе 2021 года. Из-за этого ученого задержали 3 апреля 2025 года. Его обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), а позже его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Михаил Волков (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) родился в 1955 году, он живет в Екатеринбурге. Его сын находится за границей. В июне Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заочно приговорили к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным по восьми статьям, среди которых указаны создание экстремистского сообщества и участие в нем, финансирование экстремистской деятельности, 18 эпизодов дискредитации российской армии, реабилитация нацизма и другое.