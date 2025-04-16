Отца иноагента Леонида Волкова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес отца политика Леонида Волкова (объявлен иноагентом) — Михаила Волкова — в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Напротив его фамилии в реестре нет пометок (звездочкой помечаются лица, в отношении которых есть дело по террористической статье).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Волков (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Леонид Волков (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале апреля Леонид Волков (иноагент) сообщил, что в доме его родителей в Екатеринбурге провели обыски и изъяли технику. После этого отца политика увезли на допрос в региональное управление ФСБ. Там ему сообщили о возбуждении уголовного дела (по какой статье — неизвестно) и выдали подписку о невыезде. «Ъ-Урал» сообщал, что Михаил Волков подозревается в финансировании ФБК (ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

Михаилу Волкову 69 лет. Он профессор, доктор физико-математических наук. С 2006 по 2025 год заведовал кафедрой алгебры и дискретной математики математико-механического факультета в Уральском Федеральном университете.

Полина Мотызлевская