Суд арестовал счета «УСТЭК-Челябинск» по иску о национализации «Корпорации СТС»

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал счета АО «УСТЭК-Челябинск» в рамках дела о взыскании активов у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, владеющих рядом теплоэнергетических компаний на Урале. Организация является поставщиком тепловой энергии для всего города и арендует муниципальные сети. Информация о введении обеспечительных мер появилась в банке данных исполнительных производств сайта ФССП РФ.

«Ъ-Южный Урал» направил в «УСТЭК-Челябинск» запрос на получение комментариев о возможных последствиях ареста счетов. На момент публикации новости ответ не поступил.

15 сентября стало известно об иске Генеральной прокуратуры РФ, требующей изъять в пользу государства активы ООО «Корпорация СТС», «Курганская ТЭЦ» и ряда других компаний, принадлежащих Алексею Боброву и Артему Бикову. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным «Интерфакс», всего в список ответчиков вошли 34 физических и юридических лица. В рамках иска могут изъять 24 компании.

АО «УСТЭК-Челябинск» было создано в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС».

Ольга Воробьева