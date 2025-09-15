Генпрокуратура требует изъять в пользу государства активы «Курганской ТЭЦ»

Генеральная прокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии ООО «Курганская ТЭЦ» и ряда других компаний, принадлежащих бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. Среди активов также ООО «Корпорация СТС», которое в прошлом входило в состав учредителей АО «УСТЭК-Челябинск». Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в список ответчиков вошли 34 физических и юридических лица. Генпрокуратура требует изъять в пользу государства активы 24 компаний, среди которых в том числе ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», владеющее ООО «Курганская ТЭЦ».

По данным «Интерфакса», Генпрокуратура РФ полагает, что «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжения, а также сферу услуг по обращению с ТКО на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, источник агентства сообщил, что производственный комплекс корпорации был сформирован за счет государственного имуществ унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», которым ответчики завладели незаконно.

АО «УСТЭК-Челябинск» было создано в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС». По данным СМИ, последняя вышла из состава учредителей в 2021-м.