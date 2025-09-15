Российский космос сведут под одну крышу

В Москве в минувшие выходные официально открылся Национальный космический центр. Комплекс с 47-этажной башней рассчитан на работу до 20 тыс. человек и призван объединить основные предприятия и организации космической отрасли. Со временем из новой штаб-квартиры будет вестись управление всей российской орбитальной группировкой, а в его лабораториях планируется разрабатывать космическую технику. Поэтапный переезд в НКЦ планируется закончить до конца декабря этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, первый вице-премьер Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия Национального космического центра

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, первый вице-премьер Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия Национального космического центра

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Церемония открытия Национального космического центра (НКЦ) прошла 13 сентября на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ) с участием президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова. Центр рассчитан на работу примерно 20 тыс. человек и объединит ключевые предприятия и научные организации ракетно-космической отрасли.

Общая площадь комплекса составляет около 280 тыс. кв. м, его доминантой стала 47-этажная башня высотой 288 м, своей трехгранной формой напоминающая ракету на стартовом столе. В башне будут сосредоточены ключевые лаборатории, офисные и конференц-зоны. Соседние корпуса высотой в 8–10 этажей отведены под исследовательские и учебные помещения, а также инженерные блоки для испытаний оборудования.

Идею создания центра Владимир Путин огласил в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Местом размещения была выбрана территория ГКНПЦ в районе Филевский Парк. Напомним, сейчас на его производственных площадках выпускаются ракеты-носители семейства «Протон» и «Ангара», разгонные блоки, орбитальные модули и спутники, там же ведутся разработки новых космических комплексов и технологий.

Строительство НКЦ началось в конце 2019 года под управлением компании «Мосинжпроект» (принадлежит правительству Москвы), которая выступила и генпроектной, и генподрядной организацией. Стартовая стоимость проекта составляла около 25 млрд руб. Изначально комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году, но позже этот срок перенесли на 2024-й, а затем на осень 2025 года.

НКЦ объединит штаб-квартиру «Роскосмоса», Центр управления полетами, лаборатории и испытательные стенды, образовательные и выставочные пространства. В комплексе разместятся 22 из 30 московских конструкторских бюро и отраслевых предприятий. Предусмотрена и интеграция с международными партнерами, включая представителей NASA и сотрудников нескольких частных космических компаний, хотя детали контактов и их формат пока остаются закрытыми.

По словам Дмитрия Баканова, это будет «не просто офисное здание, а центр всей российской космонавтики». Отсюда же будет вестись управление орбитальной группировкой страны и будущей Российской орбитальной станцией, а в лабораториях будет разрабатываться новая космическая техника. Поэтапный переезд организаций в НКЦ планируется завершить до конца декабря этого года.

Как заявлялось ранее, НКЦ призван стать центром концентрации компетенций и инноваций в российской космонавтике: объединение предприятий на одной территории должно снизить внутренние коммуникационные издержки и ускорить научные исследования и разработку новых проектов. По словам представителей «Роскосмоса», новый центр станет площадкой для интеграции государственных и частных участников отрасли, создавая единую инфраструктуру для испытаний, НИОКР и управления космическими программами.

Сергей Собянин, выступая на открытии, отметил, что ввод в строй НКЦ — это лишь «начало реорганизации всей депрессивной промышленной зоны, которая в большей степени не востребована». По поручению президента московские власти теперь приступят к строительству 1,5 млн кв. м промышленных парков и образовательных центров, а также колледжа, который будет готовить специалистов для космической отрасли, добавил мэр. Совокупно эти меры, по его мнению, должны создать комплексную экосистему развития высоких технологий и кадрового потенциала.

Дмитрий Сотак