Баканов: новый офис «Роскосмоса» станет центром всей космонавтики России

В новом Национальном космическом центре в Москве будет находиться центр управления полетами Российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Это будет не просто офисное здание — это будет центр всей космонавтики Российской Федерации»,— сказал он на церемонии открытия НКЦ (кадры показали в эфире «Россия 24»). По словам господина Баканова, из новой штаб-квартиры «Роскосмоса» будет вестись управление всей орбитальной группировкой России. В новых лабораториях будет проектироваться новая космическая техника с применением искусственного интеллекта.

Проект создания Российской орбитальной станции предполагает изготовление шести орбитальных модулей. Первые четыре модуля РОС планируется запускать с космодрома Восточный и вывести на орбиту в 2027–2028 годах.

В церемонии открытия Национального космического центра приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также космонавты и сотрудники ракетно-космической отрасли. НКЦ создан по поручению главы государства. Строительство началось в 2019 году на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

Центр включает трехгранную 47-этажную башню высотой 288 м со шпилем, а также несколько корпусов от восьми до десяти этажей. Общая территория составляет 280 тыс. кв. м. На одной площадке будут объединены более 30 ведущих организаций ракетно-космической отрасли, в том числе частные технологические компании. Переезд «Роскосмоса» в новый центр планируется в этом году.

