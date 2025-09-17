Глава «Роскосмоса» Баканов: в России скоро появится аналог Starlink
«Роскосмос» планирует в ближайшее время создать свой терминал спутниковой связи, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, разработка станет аналогом системы Starlink.
Дмитрий Баканов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как добавил господин Баканов в эфире «Соловьев LIVE», одна российская «частная компания» уже разработала аналогичную низкоорбитальную «группировку». На первом этапе в декабре этого года в космос запустят 300 ее аппаратов, на втором — 900.
Starlink — глобальная спутниковая система, развернутая компанией SpaceX миллиардера Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной спутниковый доступ в интернет. Армия Украины использует терминалы Starlink для навигации беспилотников и безэкипажных катеров, наведения оружия и других целей. В прошлом году РБК сообщало, что создание российского аналога Starlink — низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» — будет стоить примерно 445 млрд руб.