Денис Паслер утвердил Виктора Шептия своим представителем в Совете федерации

Губернатор Свердловской области Денис Паслер наделил действующего сенатора Виктора Шептия полномочиями члена Совета федерации (СФ) РФ — представителя от главы региона. Соответствующий указ он подписал в среду, 16 сентября, сообщили в свердловском департаменте информационной политики.

Виктор Шептий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виктор Шептий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Избранный губернатор Денис Паслер отправил одного из трех своих кандидатов в верхнюю палату российского парламента не позднее, чем на следующий день после вступления в должность, согласно федеральному закону. В его «сенаторскую тройку» помимо Виктора Шептия входили председатель заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Последний, по словам источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, не имел серьезных шансов на переход в СФ. «Алексей Орлов уйдет с должности главы Екатеринбурга по истечению своего срока полномочий в феврале 2026 года. Денис Паслер не сторонник конфликтов»,— добавил собеседник.

Впервые господин Шептий был наделен полномочиями сенатора в 2022 году на тот момент губернатором Евгением Куйвашевым. «Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала»,— заверил тогда господин Куйвашев. Виктор Шептий также заявил, что принесет пользу «родному Уралу в улучшении качества жизни земляков». Во вторник, 16 сентября, господин Шептий не стал отвечать на вопрос «Ъ-Урал» об итогах его работы в СФ за три года и дальнейших планах.

В СФ каждый регион представлен двумя сенаторами. Один представляет законодательную, второй — исполнительную власть региона. Заксобрание Свердловской области в верхней палате российского парламента с 2021 года представляет бывший глава Екатеринбурга и экс-первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Ранее исполнительную власть в СФ представлял первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, законодательную власть — первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Василий Алексеев