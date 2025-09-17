Екатеринбург и Москву соединит высокоскоростная магистраль

Президент Владимир Путин утвердил схему развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, которая соединит Москву и Екатеринбург, а также Рязань, Адлер и Минск, сообщили в правительстве РФ. Протяженность будущей сети должна составить свыше 4,5 тыс. км.

«Новые магистрали будут встраиваться в уже существующий транспортный каркас и откроют новые возможности для более чем 100 млн человек»,— сказано в сообщении.

В сентябре на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) запустили производство высокоскоростных электропоездов нового поколения. Новый состав сможет развивать скорость до 400 км/ч и перевозить свыше 450 пассажиров.

Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с главой Свердловской области Денисом Паслером и вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным открыл движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» в Свердловской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. Участок станет важной частью трассы М-12 «Восток» и свяжет Екатеринбург с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ирина Пичурина