Зеленский готов встретиться с Путиным без каких-либо условий

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий. Однако он отверг предложение провести переговоры в Москве.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Владимир Зеленский

«Я подтвердил, что готов без всяких условий участвовать как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным»,— сказал господин Зеленский в интервью Sky News. На вопрос о готовности приехать в Москву украинский президент ответил отрицательно. По его словам, он не собирается посещать столицу страны, которая «атакует» Украину.

Ранее Владимир Путин предлагал провести переговоры с Владимиром Зеленским в Москве. Украинский президент отметил, что господин Путин говорил именно об этом городе, поскольку он знает, что украинская делегация туда не приедет.

12 сентября Дональд Трамп поставил под вопрос желание и готовность российского президента завершить конфликт. Он предупредил, что если продвижения по урегулированию украинского конфликта не будет, США нанесут по российской экономике «санкционный удар». Новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами.