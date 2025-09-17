На Кубани по итогам диспансеризации выявили 50 тысяч болезней сердца и сосудов

В Краснодарском крае с января 2025 года выявили около 50 тыс. случаев болезней системы кровообращения. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минздраве.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Результаты получены в ходе профилактических медосмотров и диспансеризации, которые охватили более 1,7 млн жителей края. Всего врачи впервые зафиксировали 136 тыс. заболеваний, включая патологии дыхательной и эндокринной систем, а также онкологию.

В министерстве отметили, что ранняя диагностика позволяет снизить риски осложнений и повысить эффективность терапии. Жителям рекомендуют проходить диспансеризацию регулярно, особенно в случае хронических заболеваний или наследственной предрасположенности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что заболеваемость дерматомикозами в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года снизилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика отмечается как в Сочи, так и в Краснодаре.

