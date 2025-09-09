Заболеваемость грибковыми инфекциями на Кубани снизилась за год на 17%

Заболеваемость дерматомикозами в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года снизилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика отмечается как в Сочи, так и в Краснодаре, рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно статистике, микозом стоп чаще страдают мужчины, при этом частота заболевания растет с возрастом. Наиболее уязвимой группой остаются люди старше 50 лет — они составляют почти 38% всех случаев. На возраст 40-49 лет приходится 20,5% заболевших, 30-39 лет — почти 23%, а на группу от 10 до 29 лет — около 18%.

Инфицирование происходит при прямом контакте с носителем инфекции или через зараженные предметы: обувь, одежду, банные коврики, мочалки, маникюрные инструменты. Высокий риск заражения существует в спортзалах, банях, саунах и бассейнах.

Проникновению возбудителей в кожу способствуют нарушения ее целостности — ссадины, трещины между пальцами, которые возникают из-за потертостей, чрезмерной потливости или сухости кожи, плохого просушивания после водных процедур. Факторами риска также являются узость межпальцевых складок, плоскостопие и нарушения кровообращения при сосудистых патологиях конечностей.

Грибковые поражения могут приобретать обширный характер при сопутствующих сосудистых и эндокринных болезнях, особенно сахарном диабете, иммунных нарушениях, генодерматозах, заболеваниях крови. Риск повышает прием антибактериальных, кортикостероидных и цитостатических лекарств.

Зоофильной микроспорией заражаются преимущественно при контакте с больными животными или предметами, содержащими их шерсть.

Мария Удовик