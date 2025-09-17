Российский бизнес получит преференции в промзоне у Суэцкого канала на 49 лет

Компании из России получат преимущества в налогообложении и тарифах на территории российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала. Преференции им предоставят сроком на 49 лет. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов по итогам визита в Египет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российскую делегацию во время поездки возглавил вице-премьер Алексей Оверчук, она продлилась с 14 по 16 сентября. По словам замминистра, «была проведена масштабная бизнес-миссия», в которой участвовали более 30 российских компаний. РПЗ разместят в городе Айн-Сохна в Суэцком заливе.

«Все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — это трасса Суэц—Хургада, к которой примыкает наш земельный участок, это железнодорожные пути»,— рассказал господин Чекушов (цитата по ТАСС).

Приоритетными для размещения в промзоне будут машиностроительная, химическая и нефтехимическая отрасли, а также фармацевтика и производство медизделий. Во время визита обсуждались вопросы, связанные с техническим регулированием, чтобы российские компании «в безусловном порядке могли иметь доступ на рынок», а также получать нужные сертификаты и участвовать в торгах, уточнил Роман Чекушов.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в августе заявил о желании заключить с Россией договор о партнерстве. Москва и Каир в феврале 2016 года подписали меморандум о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала. В мае 2025-го главное управление канала и российская спецкомпания подписали договор о передаче земельного участка для промышленной зоны РФ.