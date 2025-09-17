В Ростовской области автокредитование выросло на 5% в 2025 году

Летом 2025 года в Ростовской области уровень одобрения заявок на автокредиты для новых машин вырос на 5 процентных пунктов до 63%, а средняя сумма займа увеличилась на 336 тыс. руб. до 1,7 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики платформы «еКредит», входящей в Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации экспертов, положительная динамика связана со снижением средней процентной ставки с 14,2% весной до 10,8% летом. Весной уровень одобрения заявок составлял 58%, а средний размер займа достигал 1,4 млн руб.

В сегменте подержанных автомобилей также отмечен рост. Уровень одобрения заявок увеличился с 38% весной до 43% летом, несмотря на высокую процентную ставку в 25,1% (весной — 25,7%). Средний размер займа поднялся с 1,3 млн руб. до 1,3 млн руб.

«Ослабление кредитных условий на рынке новых автомобилей может стимулировать интерес к более доступным моделям российских и китайских брендов. Существующие программы субсидирования автокредитов от производителей также оказывают поддержку»,— пояснил «Ъ-Ростов» руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин.

По его словам, на фоне снижения ключевой ставки до 17% ожидается дальнейшее уменьшение средней ставки на подержанные машины. Рынок демонстрирует осторожный оптимизм, однако резкого роста автокредитования не предвидится. На восстановление спроса будут влиять реальные доходы населения, валютный курс и ценовая политика производителей.

Валентина Любашенко