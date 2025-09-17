Денис Паслер завел канал в мессенджере Max

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сразу после вступления в должность завел канал в российском мессенджере Max, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава региона добавил, что продолжит вести и другие соцсети. «Здесь я буду регулярно информировать вас о значимых событиях, проектах и инициативах по развитию региона, а также важных решениях правительства Свердловской области. Остаюсь на связи и на других платформах»,— сказано в сообщении на площадке.

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня. Платформа объединит функционал мессенджера, а также сервисы государственных и муниципальных услуг. К концу июня в Max зарегистрировался 1 млн человек.

Ранее канал в Max открыло правительство Свердловской области, о запуске канала также объявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

О внедрении Max в регионах УрФО — в материале «Max пришел на Урал»

Ирина Пичурина