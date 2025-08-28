Уральский полпред Артем Жога завел канал в мессенджере Max

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил, что открыл личный канал в мессенджере Max. Там он планирует делиться новостями, ключевыми решениями, событиями регионов округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Друзья, национальный мессенджер Мax становится все более популярным среди жителей России. Чтобы быть на связи, завел личный канал»,— сообщил Артем Жога.

Ранее свой канал в данном мессенджере запустило правительство Свердловской области. Каналы там открыли губернаторы Югры и ЯНАО.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что регионы Уральского федерального округа начали внедрение национального мессенджера Max, в том числе в сферах образования, ЖКХ и работы МФЦ.

Мария Игнатова