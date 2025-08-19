Правительство Свердловской области запустило канал в мессенджере Max

Свердловская область стала одним из первых регионов, открывших региональный канал в национальном мессенджере Max, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным департамента, в канале будут публиковаться новости о социально-экономическом развитии области, анонсы культурных и спортивных мероприятий, информация о городской инфраструктуре, карточки и пояснения по актуальным темам.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что регионы Уральского федерального округа начали внедрение национального мессенджера Max, в том числе в сферах образования, ЖКХ и работы МФЦ. В Ханты-Мансийском автономном округе мессенджер стал основным каналом внутренней коммуникации органов власти. Сегодня, 19 августа, губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что завел свой канал в Max.

Полина Бабинцева