«Конкуренция между перевозчиками будет смещаться в сторону качества»

В России изменился надзор за деятельностью лицензированных автобусных перевозчиков. Их отнесли к группе «А», куда входит перевозка опасных грузов. Периодичность плановых проверок перевозчиков теперь зависит от категории риска (высокий, значительный, средний, низкий). Краснодарский автоюрист Григорий Колпаков считает, что новые правила повысят пассажирскую безопасность и качество обслуживания.

Григорий Колпаков

Фото: предоставлено автором

«Новые правила позволяют получить репутационный статус и снизить категорию риска до низкого, при котором плановые проверки не проводятся вообще. Таким образом, добросовестные перевозчики смогут сократить административную нагрузку, а недобросовестные, напротив, столкнутся со строгим контролем и увеличением количества штрафов, что вполне логично и обоснованно.

При оценке рисков будут учитывать следующие параметры: количество и характер нарушений ПДД; наличие навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, тахографов, систем видеонаблюдения, программного обеспечения для контроля за состоянием транспорта и графиками работы водителей; жалобы и отзывы пассажиров, в том числе из открытых источников; регулярность и качество технического обслуживания транспорта, включая наличие собственных ремонтных боксов или заключенных договоров со специализированными СТО.

В целом новая система, по всей видимости, направлена на повышение пассажирской безопасности и качества обслуживания. Надзорные органы смогут сосредоточить свои ресурсы на самых проблемных. В итоге конкуренция между перевозчиками начнет смещаться в сторону качества, а не только цены.

Если компания соблюдает все требования, она может пройти процедуру самообследования и получить низкий уровень риска. Это позволит избежать излишних проверок и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Таким образом, для малого бизнеса, который стремится работать легально и качественно, новые правила могут стать отличным стимулом».