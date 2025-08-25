Украина хочет ежемесячно получать не менее $1 млрд на закупку оружия у США

Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд на закупку американского оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По итогам переговоров в Белом доме на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что представил предложение на $90 млрд по закупке американского оружия. По данным газеты Financial Times, оплата будет обеспечена за счет европейских средств.

18 августа на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у Киева есть доступ к нескольким программам финансирования, которые позволяют закупать оружие у США. Украинский лидер также выразил надежду на то, что закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.

Подробнее об урегулировании украинского конфликта — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».

Анастасия Домбицкая