Родина окрыляет

Как стало известно “Ъ”, основатель грузовой группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин объявил сотрудникам о перспективах скорой передачи авиакомпании государству. Так он прокомментировал информацию об обысках и аудите в группе. Вопрос может решиться до конца года. Собеседники “Ъ” на рынке предполагают, что оставшиеся у «Волга-Днепра» Ан-124 («Руслан») могут быть интересны Минобороны, а коммерческим перевозчикам — Ил-76.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Основатель и бывший собственник грузовой группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству. Свое заявление он сделал во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепра» в Ульяновске. На видео (есть у “Ъ”) в ответ на просьбу одного из сотрудников к «главному человеку» прокомментировать «слухи» вокруг компании, господин Исайкин сообщил, что группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», но «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». «Есть что забирать родине»,— сказал господин Исайкин.

Как отметил Алексей Исайкин, «Волга-Днепр» достойно представляла российскую гражданскую авиацию на международном рынке, где «до сих пор скорбят, что компании нет».

«Востребованность возможностей "Волги-Днепра" для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы (на перевозку медикаментов.— “Ъ”)…— продолжил он.— Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма...»

По словам источников “Ъ”, в том числе присутствовавших на встрече, сотрудникам сообщили, что вопрос о передаче компании новым собственникам решится в ближайшие месяцы. Близкий к руководству собеседник “Ъ” говорит, что такая вероятность обсуждается в группе с зимы, после того как в офисе авиакомпании прошли обыски, а бывшего совладельца, бизнес-партнера Алексея Исайкина Сергея Шкляника вызывали «на беседы» в СКР. Другой собеседник “Ъ” характеризует это как «аудит экономического положения группы».

Один из собеседников “Ъ” полагает, что, сделав объявление перед коллективом, основатель группы «продемонстрировал честность команде, с которой его связывает более 30 лет жизни». Другой считает, что господин Исайкин ожидает иска Генпрокуратуры и принудительного обращения его активов в доход государства и все еще рассчитывает на коммерческую сделку. “Ъ” направил запросы в СКР, авиакомпанию, Минтранс, Росавиацию и Росимущество.

У авиакомпании «Волга-Днепр» сертификаты летной годности сохраняют три самолета Ан-124–100 («Русланы») и пять Ил-76. У входящего в группу «Антрана» в сертификате эксплуатанта два Ан-12. У принадлежащей группе AirBridgeCargo на конец 2024 года, по данным отчетности, на хранении было 14 Boeing.

По словам двух собеседников “Ъ”, реакция коллектива на заявление была сдержанной. По мнению одного из них, на проектах Ан-124 и Ил-76 у «Волги-Днепра» занято около 1,5 тыс. человек: «Важно, что этим людям гарантировали сохранность рабочих мест». По словам другого, часть сотрудников уже все же находится в поиске работы.

Стоимость активов авиакомпании «Волга-Днепр» на конец 2022 года, по данным отчетности, составила 46,8 млрд руб. Но ряд собеседников “Ъ” сходится в оценке авиакомпании в пределах 30 млрд руб.

Другие источники “Ъ” говорят, что «рыночной стоимости» у компании нет и покупателя на коммерческом рынке для ее самолетов подобрать будет сложно. Большинство собеседников “Ъ” считают, что эксплуатировать эти самолеты можно будет в интересах Минобороны, с которым у компании есть опыт сотрудничества. И Минобороны, и коммерческих эксплуатантов, добавляет один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, может заинтересовать эксплуатация Ил-76 на рейсах в Китай. “Ъ” направил вопросы в Минобороны.

Другие источники “Ъ” указывают, что рынок грузоперевозок для российских авиакомпаний снижается из-за конкуренции с китайскими авиакомпаниями. По данным Росавиации, за первое полугодие объем грузоперевозок сократился почти на 7% год к году, до 202 тыс. тонн. В прошлом году показатель вырос на 4,3%. Более половины рынка (256 тыс. тонн; 52,5%) заняла группа «Аэрофлот».

До февраля 2022 года около половины всех грузов из РФ перевозила группа «Волга-Днепр». Компания зарабатывала на международном рынке и после попадания под санкции находится в системном кризисе. Сейчас занимается перевозками в РФ, в Китай, ОАЭ и Индию и др. AirBridgeCargo, «Антран» и «Волга-Днепр» демонстрируют убытки.

Ценность «Волги-Днепра» как актива в значительной степени определялась лидирующей позицией на мировом рынке перевозки уникальных грузов, но сейчас, в связи с санкцими, этот фактор обнулился, говорит исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Тем не менее «Волга-Днепр» — это квалифицированная команда, парк самолетов и, что немаловажно, большой пул запчастей, блоков и агрегатов, не выпускаемых в настоящее время и позволяющих длительное время поддерживать эксплуатацию «Русланов», продолжает он.

По словам Олега Пантелеева, самолеты Ан-124 по-прежнему незаменимый инструмент для оперативного развертывания группировок и логистического обеспечения удаленных военных баз по заказу Минобороны. Перевозка грузов в интересах госструктур возможна и под флагом «224-го летного отряда», полагает эксперт. Но для парка Воздушно-космических сил, по его словам, самолеты «Волги-Днепра», приспособленные для коммерческой эксплуатации, не интересны: без модернизации они не смогут решать значительную часть задач, актуальных для военно-транспортной авиации.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко предполагает, что эксплуатация Ан-124 может быть убыточной для группы. Другие источники “Ъ” также отмечают возраст, сложность и дороговизну обслуживания этих самолетов.

Хотя рынка коммерческих перевозок на «Русланах» в прежнем объеме «нет и не предвидится», спрос на эти самолеты сохранится со стороны Минобороны и иных госструктур, считает Олег Пантелеев. По его словам, при своевременном техобслуживании и модернизации самолеты могут оставаться на крыле «до горизонта 2050 года или до появления их замены».

Часть собеседников “Ъ” в отрасли полагает, что Алексей Исайкин или текущие собственники группы могут быть сами заинтересованы в продаже или передаче самолетов, называя активы «чемоданом без ручки». Как полагает господин Пантелеев, выживание «Волги-Днепра» в нынешних рыночных условиях поставлено под сомнение. Локальных заказов недостаточно для полноценного поддержания бизнеса, а перспективы корректировок санкций и возврата на западный рынок не просматриваются, резюмирует эксперт.

Айгуль Абдуллина