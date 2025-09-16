Глава ФБР дал в Сенате показания по делу Джеффри Эпштейна

Директор ФБР Кэш Патель выступил в комитете Сената США по юридическим вопросам. Парламентарии вызвали господина Пателя, чтобы тот дал показания по делу, связанному с финансистом Джеффри Эпштейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФБР Кэш Патель

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Директор ФБР Кэш Патель

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. Среди тех, кто пользовался его услугами, упоминался в том числе и британский принц Эндрю. В августе 2019 года в следственном изоляторе на Манхэттене Эпштейн покончил с собой.

После его смерти в социальных сетях распространились теории заговора, согласно которым услугами финансиста пользовались государственные служащие США, знаменитости и представители бизнеса и кто-то из них в итоге заказал убийство Эпштейна. ФБР и министр юстиции Пэм Бонди подчеркнули, что бывший финансист покончил жизнь самоубийством, и у него не было никакого «списка клиентов». Ранее на существовании этого списка настаивали многие сторонники Дональда Трампа из движения MAGA.

На сегодняшних слушаниях в Сенате глава ФБР заявил, что он «не располагает достоверной информацией» о том, что Эпштейн организовал перевозку несовершеннолетних девушек для оказания секс-услуг. Господин Патель уточнил, что эти данные относятся к более раннему расследованию 2008 года, когда в отношении Эпштейна на основании собранных сведений не было заведено дело. По словам руководителя ведомства, тогдашнее решение «осложнило будущие расследования» в отношении финансиста.

Евгений Хвостик