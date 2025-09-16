Белоусов доложил Путину о готовности к заключительной части учений «Запад-2025»

Министр обороны Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о готовности к заключительной части российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», сообщает ТАСС.

Как доложил министр, к учениям привлечены органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов.

В учениях также участвуют воинские контингенты и оперативные группы иностранных государств. От белорусской стороны — войска, входящие в региональную группировку. Коалиционная группировка иностранных войск, по словам господина Белоусова, работает на условном нижегородском направлении, российская — на западном и северо-западном стратегических направлениях.