Суд отменил решение о габаритах ручной клади для пассажиров «Победы»

Мосгорсуд отменил решение суда, обязавшего «Победу» увеличить размер ручной клади. Причиной стало то, что перевозчик сам изменил правила ее провоза. Об этом сообщил «Ъ» источник в авиакомпании.

Решение о внесении изменений в июне вынес Щербинский суд Москвы. «Победу» обязали в течение месяца увеличить разрешенные размеры ручной клади до параметров не менее 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину, а вес — до 5 кг. Габариты товаров из Duty Free, доступных к перевозке, должны были повысить до 32 см в высоту и 24 см в ширину вместо прежних 10х10х5 см.

«Победа» изменила правила провоза ручной клади в начале сентября. В список разрешенных к провозу без доплаты предметов добавили ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость. После этого в апелляции прокурор отказался от иска к авиакомпании.

