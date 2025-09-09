Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») изменила правила провоза ручной клади в салоне самолета. Теперь ограничения по весу ручной клади сняты, а габариты одного места увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Основная ручная кладь по-прежнему должна помещаться в калибратор размером 36х30х27 см — этот размер рекомендован компанией Boeing и рассчитан исходя из объема багажных полок самолётов Boeing-737-800. Пассажирам разрешается брать на борт либо одно место ручной клади размером до 153630 см и рюкзак размерами не более 12х36х30 см, либо дамскую сумку, портфель либо другие вещи, помещающиеся в калибратор. При этом можно брать любое количество вещей, если они умещаются в калибратор, пояснил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.

Кроме того, в список разрешенных к провозу без доплаты предметов добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Увеличились и размеры пакета с товарами из Duty free — теперь они могут быть до 24х32х10 см вместо прежних 10х10х5 см.

Сверх ручной клади и без дополнительной оплаты пассажиры могут провозить букет цветов, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, детское питание, лекарства, а также складные кресла-коляски, костыли, трости, ходунки и роллаторы. При перевозке ребенка устройства для его переноски размещаются на багажной полке, если место для ребёнка не приобреталось, или на кресле — если место есть.

Изменения связаны с решением Щербинского районного суда Москвы, который в мае признал прежние требования «Победы» к размерам ручной клади незаконными. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выяснила, что компания ограничивала ширину ручной клади до 4 см, что фактически не позволяло пассажирам провозить обычные личные вещи.