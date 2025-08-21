В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

В России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Над проектом работает Минпросвещения совместно с Госдумой. Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что комиссии помогут учителям решать сложные конфликты и будут оказывать поддержку на местах.

«Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам»,— сказал господин Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

В марте министр сообщил, что план регламента по защите чести и достоинства учителей подготовят до начала 2025/2026 учебного года. Он поможет соблюдать введенные в закон об образовании профильные нормы.