Ум за разум

Суд в начале сентября разрешил Google оставить за собой крупнейшую поисковую систему Chrome, хотя и постановил не ограничивать конкуренцию внутри системы, в том числе посредством инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Эти инструменты активно развивают и молодые конкуренты Google, стремясь занять лидирующие позиции на рынке. Насколько мировые тренды применимы к России, каковы пути развития генеративного ИИ на локальном рынке и готовы ли отечественные решения конкурировать с международными, изучал «Ъ-Review».

В США в начале сентября суд вынес решение по антимонопольному спору с Google и постановил, что IT-гигант не обязан продавать браузер Chrome, как того могли потребовать ранее. Суд также позволил компании продолжать платить партнерам по дистрибуции за работу с ее поисковыми и ИИ-продуктами, пишет The Verge. Однако обязал Google делиться с конкурентами ценной информацией о поиске и запретил в самом поиске заключать эксклюзивные сделки на распространение своих ИИ-помощников, которые могли бы помешать конкуренции. В целом Минюст США признавал Google монополистом еще осенью 2024 года и допустил разделение активов компании.

Ранее, в августе, в рамках обсуждений самого процесса стартап в сфере искусственного интеллекта и одновременно самый известный поисковик на базе ИИ Perplexity предложил при поддержке инвесторов выкупить браузер Chrome у Google за $34,5 млрд. Об этом сообщала The Wall Street Journal, уточняя, что заявленная сумма в два раза превышает рыночную оценку компании (от $20 млрд до $50 млрд). Саму Perplexity в июле оценивали в $18 млрд.

Интерес Perplexity к крупнейшей поисковой системе в мире был вызван не только положением Google на рынке — по оценкам экспертов Forbes, сделка открыла бы стартапу огромное преимущество в «гонке ИИ». В первую очередь Perplexity смогла бы охватить более 3 млрд пользователей браузера, а также составить конкуренцию более крупным игрокам на рынке ИИ, таким как OpenAI.

Притом что сам Google активно развивает свой ИИ и в Chrome ответы уже частично генерирует нейросеть. OpenAI, в свою очередь, в августе представила новую версию ChatGPT — GPT-5.

Новая версия способна решать более сложные задачи, лучше адаптирована к естественным наукам, а также работает с меньшими галлюцинациями. Таким образом, на американском рынке усиливается борьба за звание наиболее популярного и качественного искусственного интеллекта, а также за данные для его работы и аудиторию.

«Chrome — ключевой актив Google: он не только обеспечивает трафик и рекламную выручку, но и становится все более глубоко интегрированным в их AI-экосистему»,— напоминает партнер «Яков и партнеры» Максим Болотских. Уже сейчас в браузер внедряется Gemini, а в поиске — AI Overviews, где ответы формирует нейросеть, а не ранжированный список сайтов. По мнению господина Болотских, продажа поисковика «противоречила бы всей логике развития Alphabet и если и будут рассмотрены форматы продажи, то вряд ли сервиса целиком». С ним соглашается партнер технологической практики «ТеДо» Артем Семенихин, тоже считая, что Google не проявляла интереса к продаже. Как напоминает архитектор ИИ-решений компании «Рексофт» Эдуард Ашрафьян, Google сильнее Perplexity в несколько раз по разным показателям: инвестиции в модели, бизнес-опыт за плечами, репутация. «Она заработает на своем браузере больше, чем на его продаже — данные используются для таргетированной рекламы, продажа такого актива лишила бы Google сильного инструмента»,— отмечает эксперт.

Сгенерировано в России

Значительная часть трендов, характерных для глобального рынка ИИ, актуальна и для России. Это переход к мультимодальным моделям, интеграция «рассуждающего ИИ» и снижение уровня галлюцинаций, перечисляет директор по ИИ группы «Астра» Станислав Ежов. В России основные игроки — «Яндекс» и «Сбер» — активно развивают аналогичные возможности: Yandex GPT уже получил функции рассуждения, а «Сбер» готовит к запуску версию GigaChat с подобным функционалом, говорит он.

Ключевое различие, по мнению эксперта, в том, что российские разработчики делают акцент на оптимизации алгоритмов для компенсации ограниченных вычислительных мощностей, что может стать конкурентным преимуществом.

В России вектор развития в целом тот же, отличаются масштабы, уточняет Максим Болотских. Становится популярным другой подход: все больше команд и компаний выбирают путь доработки и адаптации моделей open source (решений на основе открытого исходного кода). «Такая стратегия позволяет зачастую дешевле и быстрее подстраиваться под локальные реалии, учитывать язык, контекст, бизнес-процессы»,— отмечает эксперт. На практике она оказывается более эффективной для решения прикладных задач, особенно в корпоративном и сервисном сегментах. Однако для этого требуются сильные компетенции в ИИ, которыми обладают далеко не все крупные компании, говорит Максим Болотских.

Суммарный рынок ИИ только в B2B/B2G-сегментах РФ, по оценке гендиректора MWS AI (входит в МТС Web Services) Дениса Филиппова, в 2025 году составит порядка 170 млрд руб. Из них порядка 70% — оборудование для обучения и использования моделей ИИ, 30% — рынок ИИ-продуктов (включая проекты ИИ-трансформации и ИИ-консалтинга).

Управляющий партнер, директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий считает, что к концу 2025 года объем генеративного ИИ в России может достичь 23,4 млрд руб. (около $280 млн): «Это скромнее мировых показателей, но темпы роста впечатляют: все больше компаний активно тестируют практические кейсы — от документооборота до поддержки клиентов». В Smart Ranking в августе оценили объем рынка ИИ в России в целом к концу года в 1,9 трлн руб. при росте на 25–30% год к году. Однако аналитики подчеркивали, что 95% выручки всех участников рынка ИИ пришлось на топ-5 компаний (см. “Ъ” от 26 августа).

При этом если год назад большие компании в основном интересовались кастомной разработкой сложных ИИ-решений, то сейчас появляется все больше тендеров на готовые продукты, отмечает коммерческий директор компании ДАР Константин Смирнов. Например, многие крупные компании активно начинают покупать GPT-модели от «Сбера» или «Яндекса». «Полагаю, что к концу 2025 года объем таких сделок может составить несколько миллиардов рублей»,— считает эксперт.

В пресс-службе «Яндекса» говорят о том, что рынок генеративного ИИ в России демонстрирует стремительное развитие, а среди самых популярных сценариев его использования на сегодняшний день — генерация и написание кода, автоматизация поддержки пользователей, эффективный поиск информации по внутренним базам данных и так далее. «Самые заметные тренды — это применение генеративного искусственного интеллекта в областях, где раньше доминировали другие методы ИИ, например в рекомендательных системах, а также создание и внедрение ИИ-агентов и интегрирование генеративных моделей в массовые продукты»,— отмечают в компании. Также «Яндекс» тестирует помощника «Алису» в режиме ИИ-агента, интегрированного в «Яндекс Браузер», добавили в пресс-службе.

Гонка соображений

Сравнивая мир и Россию, гендиректор Notamedia.Agency Максим Малышев отмечает, что на глобальном рынке компании в своих подходах к ИИ уже ориентируются на создание массовых продуктов, тогда как у нас эта тенденция «только формируется». «Мы серьезно отстаем от западных игроков: начали позже, имеем меньше вычислительных мощностей и более скромную базу данных для обучения,— объясняет господин Малышев.— Хотя и появляются инструменты, которые могут частично заменить западные аналоги, а зарубежные сервисы постепенно ограничиваются.

“Гонка ИИ” может принять локальную форму — с отечественными аналогами и параллельным ограничением доступа к западным решениям».

Тогда как свободная конкуренция на равных, по мнению господина Малышева, вряд ли возможна. Точечные продукты, которые займут свою нишу и будут востребованы на внутреннем рынке, безусловно, появятся: «Особенно в сферах, где критичны локальный контекст, язык, регулирование и интеграция в инфраструктуру». С ним согласен технический директор MD Audit Юрий Тюрин, который считает, что пока рынок ждет «не конкуренция на глобальном уровне, а развитие параллельных экосистем, где российские продукты адаптированы под локальные потребности и требования».

Российские решения могут стать серьезными конкурентами к 2027–2028 годам, прогнозирует Станислав Ежов: «Несмотря на отставание от лидеров на шесть-девять месяцев, Россия активно развивает государственно-частное партнерство в сфере ИИ». Стратегическое сотрудничество с Китаем и формирование альянса БРИКС в области ИИ, по его мнению, создают основу для конкуренции с западными решениями. Российская национальная стратегия развития ИИ направлена на сокращение времени внедрения новых решений до двух-трех лет. Динамику роста сектора ИИ эксперт оценивает в среднегодовые 25–30% до 2030 года.

Кристина Хотеева