Три человека погибли и 11 ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 160 беспилотников и 26 боеприпасов. В результате три человека погибли и 11 пострадали. Повреждения получили 19 жилых объектов и 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Белгородском районе села Лозовое, Старая Нелидовка и хутор Церковный атакованы тремя дронами. В районе села Старая Нелидовка пострадал автомобиль. Сегодня утром в селе Лозовое в результате удара FPV-дрона погиб мирный житель.

В Борисовском районе по селам Байцуры, Грузское, Зозули и Стригуны выпустили семь беспилотников. В селе Зозули дрон атаковал служебную «Газель». Из-за этого пострадали восемь человек, семь из которых продолжают лечение в больницах Белгорода. Медики оценивают состояние одной из раненых как тяжелое. Транспортное средство сгорело. В селе Стригуны уничтожен огнем грузовик, в селе Байцуры горел частный дом.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое, Казинка, Пристень и хутору Кургашки ударили с помощью 13 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе хутора Екатериновка и Плотвянка атаковали двумя БПЛА. В первом населенном пункте загорелось административное здание предприятия — сотрудники МЧС потушили его. Сегодня рано утром на втором хуторе был поврежден частный дом.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселки Горьковский, Чапаевский, села Безымено, Головчино, Дунайка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутор Масычево подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпустили 17 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников. Вчера в больнице скончался мирный житель, получивший тяжелые травмы при атаке БПЛА на автомобиль 25 апреля. В селе Головчино в результате атак FPV-дронов погибли две мирные жительницы. Еще три человека пострадали. Все раненые продолжают лечение в больницах. Один из них в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести. В селе повреждены частный дом и шесть транспортных средств. В Грайвороне пострадали коммерческий объект и три автомобиля.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили девять боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесли удары с помощью 25 беспилотников. В селе Репяховка повреждены три частных дома.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, а также хутор Бондаренков подверглись атакам 85 дронов. В Шебекине разрушения получил грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — два частных дома и две хозпостройки, на хуторе Бондаренков — одна единица спецтехники, в селе Муром — восемь частных домовладений, две надворные постройки, а также сгорели частный дом и хозпостройка. Ночью в Муроме после сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали многоквартирный и частный дома.

В Яковлевском округе поселок Томаровка подвергся атаке беспилотника. Обошлось без последствий.