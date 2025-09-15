Один человек погиб и двое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 113 боеприпасов и 95 беспилотников. Один человек погиб и двое пострадали. Разрушения получили 19 частных домов и шесть транспортных средств. Кроме того, сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Белгороде в результате падения обломков сбитого дрона повреждено частное домовладение.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Красный Октябрь, Петровка, Черемошное и Щетиновка выпустили пять боеприпасов в ходе одного обстрела и шесть беспилотников. В селе Красный Октябрь в результате атаки БПЛА пострадала хозпостройка, в селе Бессоновка — оборудование сельхозпредприятия.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка, Хотмыжск и хутор Становое подверглись удару пяти беспилотников. В селе Байцуры повреждена кровля частного дома. Ночью в селе Березовка в результате сброса взрывных устройств с дрона получили разрушения два частных дома и два легковых автомобиля.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Соболевка и Сухарево выпустили 15 беспилотников. В поселке Уразово от удара FPV-дрона повреждены частный дом и линия электропередачи. Вечером в селе Сухарево в результате атак дронов сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Сохранились только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей «Скорбящая» и обретения креста Господня. Кроме того, ночью в селе сгорел частный дом.

В Волоконовском районе села Красный Пахарь, Тишанка и хутор Шаховка были атакованы тремя беспилотниками. В селе Тишанка вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА сгорели частный дом, надворные постройки и автомобиль, а также пострадали два частных домовладения и объект торговли. В селе Красный Пахарь от детонации дрона о землю повреждена надворная постройка. На хуторе Шаховка беспилотник ударил по объекту торговли — в здании разрушена крыша.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселки Горьковский, Чапаевский, села Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Рождественка обстрелам с применением 32 боеприпасов и ударам 26 дронов. В селе Мокрая Орловка в результате атаки FPV-дрона погибла мирная жительница. Ранена ее сестра, она госпитализирована. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. В селе Мокрая Орловка сгорело одно и повреждены пять частных домовладений. Также в населенном пункте нарушена газовая труба. В селе Мощеное в результате атаки беспилотника получили разрушения частный дом и легковой автомобиль. В селе Дунайка FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия — поврежден ангар. Сегодня ночью в поселке Чапаевский БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный легковой автомобиль. Из-за этого транспортное сгорело, также осколками было посечено частное домовладение.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Демидовка и Репяховка выпустили 65 боеприпасов в ходе 15 обстрелов и 15 беспилотников. В райцентре от удара дрона сгорел легковой автомобиль.

Над Прохоровским районом система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков дрона в селе Прелестное пострадали соцобъект и памятник.

В Ракитянском районе на хуторе Семейный БПЛА ударил по трактору. В результате был ранен водитель. Он самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную райбольницу, где ему сейчас оказывают необходимую помощь.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселки Ленинский, Маслова Пристань и Шамино, села Архангельское, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Марьино и Панков подверглись обстрелам с помощью десяти боеприпасов и атакам 21 беспилотника. В селе Новая Таволжанка один частный дом сгорел, еще один пострадал.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области с Украины были ранены девять мирных жителей. Разрушения получили 40 жилых помещений и 44 транспортных средства, а также мемориал погибшим воинам.

Алина Морозова