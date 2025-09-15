Две мирные жительницы погибли из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области. В результате погибли две мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая — в Борисовской центральной райбольнице.

Еще три человека пострадали. Бригады скорой помощи доставляют их в медучреждения Белгорода. На месте атак повреждены два автомобиля, один из них сгорел.

Кроме того, сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мирный житель, раненый при атаке БПЛА на машину 25 апреля.

Алина Морозова