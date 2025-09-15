В Белгородской области БПЛА атаковал газель, ранено восемь человек

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области беспилотник атаковал служебную Газель, пострадали водитель и пассажиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Водителя и семь пассажирок доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных предполагают баротравмы. По оценке врачей, одна пострадавшая в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство уничтожено огнем.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 113 боеприпасов и 95 беспилотников. Один человек погиб и двое пострадали. Разрушения получили 19 частных домов и шесть транспортных средств. Кроме того, сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим».

Ульяна Ларионова