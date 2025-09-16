Испания может направить два истребителя для миссии НАТО «Восточный страж»

Испания намерена присоединиться к операции НАТО по усилению воздушной обороны на восточном фланге, сообщает газета El Pais с ссылкой на источники. По их данным, Испания перебросит в Польшу два истребителя Eurofighter и самолет-заправщик.

Как пишет издание, испанские власти примут окончательное решение после консультаций с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Алекcусом Гринкевичем. Рассматривается возможность включить в операцию два из восьми испанских истребителей Eurofighter, в настоящее время дислоцированных в Литве. El Pais уточняет, что для патрулирования воздушного пространства нужно только два самолета, а остальные находятся в резерве на случай поломки, поэтому есть возможность перебросить два из них в Польшу.

В ночь на 10 сентября 19 беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. Власти республики утверждают, что БПЛА были российскими. 13 сентября Североатлантический альянс начал операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. На следующий день власти Румынии обнаружили беспилотник в воздушном пространстве страны.

