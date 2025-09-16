Вице-губернатор Олег Чемезов заявил, что в отношении него нет уголовного дела

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил на пресс-конференции журналистам, что уголовное дело в отношении него не возбуждалось, передает корреспондент «Ъ-Урал». Напомним, Олег Чемезов выступает одним из ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии компаний у уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Обратить в доход государства планируют крупные активы в сфере ЖКХ по всему Уралу, а также другие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Чемезов фигурирует в исковом заявлении (имеется в распоряжении «Ъ-Урал») как чиновник, который взял шефство над «Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва. В документе говорится, что в ходе надзора установлено: на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний «Корпорация СТС», которая монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Югре и на Ямале. «Шефство над холдингом взял вице-губернатор Свердловской области Чемезов О.Л. (с 1998 по 1999 гг. занимал должность первого заместителя Главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 2004 по 2005 гг. – первого заместителя Губернатора Тюменской области). Он обеспечивает лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова А.Э. и Боброва А.О. коммунальные услуги»,— говорится в иске.

Также в документе указывается, что взамен на это структуры бизнесменов на постоянной основе предоставляют вице-губернатору и его родственникам на льготных условиях услуги и имущество. «Под видом договора купли-продажи его супруге (Чемезова И.Ю.) по номинальной стоимости передана высоколиквидная недвижимость в Сысертском районе Свердловской области»,— указано в иске.

«Уголовного дела не возбуждено. Приходили судебные приставы, у жены все (счета. — "Ъ-Урал") арестованы»,— прокомментировал Олег Чемезов. Он также заявил, что его счета также арестованы, а со сказанным в иске Генпрокуратуры он не согласен.

Василий Алексеев, Мария Игнатова