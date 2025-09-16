Фирма, владеющая правами на «Дельфина и русалку», судится с рестораном в Сочи

Компания «Диджитал Проджект», владеющая правами на товарные знаки композитора Игоря Николаева, подала в арбитражный суд Москвы иск против владельцев сочинского ресторана «Дельфин и русалка», требуя 5 млн руб. за незаконное использование бренда. Об этом пишет «РИА Новости».

Ответчиками выступают ООО «Дир Сочи» и московское ООО «Компания систем инжиниринг РУС». По ходатайству второго ответчика к судебному процессу привлекли Игоря Николаева как третье лицо.

С ООО «Дир Сочи» истец планирует подписать мировое соглашение. Рассмотрение дела перенесли на октябрь.

Это не первый судебный спор «Диджитал Проджект» по защите товарных знаков музыканта. Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования фирмы к владельцу интернет-магазина, который продавал на площадке Ozon шоколад под названием «Выпьем за любовь». Суд присудил 50 тыс. руб. компенсации в пользу правообладателя.

Алина Зорина