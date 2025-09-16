Ставропольские спортсмены стали лучшими на Кубке мира по рукопашному бою

В Бишкеке (Кыргызстан) с 11 по 15 сентября 2025 года прошел Кубок мира по рукопашному бою, в котором приняли участие сильнейшие атлеты из России и других стран. По итогам соревнований воспитанники ставропольской спортивной школы единоборств показали блестящие результаты, написал мэр Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Ульянченко / t.me

Виктория Жиганова и Максим Гаврюшенко завоевали золотые медали в своих весовых категориях, став чемпионами турнира. Софья Луценко, также представляющая Ставрополь, удостоилась бронзовой награды.

Кубок мира в Бишкеке собрал сотни участников из разных стран. Российские спортсмены заняли в нем первое место в общекомандном зачете.

Станислав Маслаков