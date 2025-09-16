В Адыгее продажи противовирусных препаратов упали на 17% в 2025 году

Аптечные продажи противовирусных лекарств в Республике Адыгея в январе—июле 2025 года сократились на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев реализовано 131,1 тыс. упаковок препаратов. Жители и гости Адыгеи потратили на противовирусные 79,7 млн руб., что почти на 4% меньше, чем в январе—июле 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным экспертов агентства, в топ-10 по стоимостному объему продаж вошли «Ингавирин» (12,1 млн руб.), «Номидес» (9,8 млн руб.), «Кагоцел» (5,2 млн руб.), «Арбидол» (5,2 млн руб.), «Осельтамивир» (5,2 млн руб.), «Ацикловир» (3,9 млн руб.), «Изопринозин» (3,1 млн руб.), «Тилорон» (3 млн руб.), «Римантадин» (2,8 млн руб.), «Арпефлю» (2,8 млн руб.).

«Высокая изменчивость вирусов делает рынок противовирусных препаратов особым сегментом: предсказать, какой возбудитель будет доминировать, невозможно, поэтому востребованы средства с более широким спектром действия. В клинической практике важны препараты, которые помогают организму запустить собственные противовирусные механизмы. Они применяются на ранних стадиях инфекции и не зависят от конкретного возбудителя, что обеспечивает гибкость терапии. Отдельное значение имеет удобство применения: востребованы препараты, которые доступны в разных формах — например, в таблетках и суппозиториях. Это позволяет врачу подобрать оптимальный вариант терапии для конкретного пациента»,— прокомментировала председатель совета директоров АО «Фирма "Витафарма"», врач онколог-радиолог Эллада Мордвинцева.

Терапевт медицинского центра «Он Клиник» Ольга Султанова добавила, что противовирусные препараты важно не употреблять бесконтрольно, как и любые медикаменты. Врач назначает не только сам препарат, но и его форму, дозировку, схему и длительность приема (в том числе учитывая индивидуальные особенности пациента). «В любом случае нельзя исключать индивидуальную непереносимость компонентов. После первого приема препарата пациенту важно понаблюдать за своим состоянием. Если есть какие-то негативные изменения, то нужно обратиться к врачу для замены препарата на аналог»,— рекомендовала эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на противовирусные препараты сократился также в Крыму и Севастополе.

Маргарита Синкевич